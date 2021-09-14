Лос-Анджелес, США, 15 сентября, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Легкомоторный самолёт Cessna потерпел крушение в северной части округа Лос-Анджелес, в американском штате Калифорния. Об этом 14 сентября сообщил портал Santa Clarita Incidents.

Самолет Cessna

Уточняется, что авиакатастрофа произошла в населённом пункте Кастайк, самолёт упал в русло реки. Прибывшие на место происшествия аварийные бригады отметили, что оба человека, находившихся на борту самолёта, остались живы.

По предварительной информации, оба пилота покинули самолёт самостоятельно, медицинская помощь им не понадобилась. Причины и обстоятельства падения воздушного судна устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи пострадавших в результате жёсткой посадки пассажирского самолёта в американском штате Массачусетс.