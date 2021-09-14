Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Девять представителей мафиозной мафиозного клана Коломбо, в том числе его главарь Эндрю Руссо и его заместитель Бенджамин Кастелаццо, арестованы в американском городе Нью-Йорк, 14 сентября передал телеканал Fox News.

Цитата из к/ф «Полуночный экспресс». Реж. Алан Паркер. США. 1978 Арест

Их подозревают в коррупции и мошенничестве. Всего в ходе операции, которая проводилась совместно Федеральным бюро расследования (ФБР) и полицией Нью-Йорка, были задержаны 12 человек. Один из них связан с другим мафиозным кланом — Бонанно.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в аэропорту итальянского города Палермо (Сицилия) задержали одного из лидеров сицилийской мафиозной группировки Cosa Nostra («Наше дело») Джузеппе Кальварузо.