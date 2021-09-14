Багдад, 15 сентября, 2021, 02:54 — ИА Регнум. Три человека погибли при нападении террористов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в мухафазах Дийяла и Салах-эд-Дин, сообщает Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

Сообщается, что в Дийяле погиб подполковник иракских войск. Указывалось, что его автомобиль подорвался на бомбе, заложенной террористами. Также боевики совершили нападение на грузовик в 65 километрах от Багдада, в результате атаки погиб мирный житель. Кроме того, террористы совершили два нападения на деревни.

Отмечается, что боевикам удалось скрыться с места происшествия. Иракские силовики указывают, что за прошедшие месяцы террористы стали совершать больше атак как на мирных жителей, так и на военнослужащих армии Ирака.