Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2021, 02:49 — ИА Регнум. Рыбаки Камчатки по итогам путины-2021 на 20% превзошли прогноз науки по вылову тихоокеанских лососей и тем самым подтвердили лидирующие позиции региона, об этом в ходе расширенного заседания Камчатского рыбохозяйственного совета с участие члена Совета федерации РФ Бориса Невзорова заявил губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Лосось

Читайте также: В России вылов тихоокеанских лососей идёт опережающими темпами

«Положительные результаты, которые показывает путина 2021 года, рекордные показатели вылова тихоокеанских лососей в сочетании с хорошими результатами пропуска рыбы стали возможны благодаря конструктивному и постоянному взаимодействию между организациями, которые вовлечены в этот процесс», — сказал Солодов.

На 15 сентября, по предварительным итогам путины-2021, рыбаки Камчатки выловили 438 тыс. тонн лососей, что на 16% больше, чем в 2019 году.

«Промысел был эффективным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, вызванный пандемией дефицит судовой переработки, холодильных мощностей и логистические трудности», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на Дальнем Востоке вылов тихоокеанских лососей на 12% увеличился по сравнению с 2019 годом и в 1,9 раз — по сравнению с 2020 годом.