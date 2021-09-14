Анадырь, 15 сентября, 2021, 02:43 — ИА Регнум. На Чукотке для желающих построить собственный дом предполагается компенсация стоимости домокомплекта, доставленного в округ. Воспользоваться можно одним из двух вариантов поддержки: до начала строительства или после регистрации уже построенного жилья. В обоих случаях размер возмещения будет рассчитываться из значения 41 тыс. рублей за 1 кв. метр жилой площади и максимально сможет составить 4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября в пресс-службе правительства округа.

ИА REGNUM Индивидуальное строительство

Читайте также: В Минстрое намерены увеличить ввод жилья в 2022 году

Отмечается, что с получателями нового вида поддержки будут заключаться соглашения, предусматривающие обязательность строительства и ввода в эксплуатацию объекта в течение двух лет.

Поддержка предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие жилищного строительства в Чукотском автономном округе».

Как сообщало ИА REGNUM, до 90 млн квадратных метров жилья рассчитывает ввести Минстрой России в 2022 году.