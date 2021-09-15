Вашингтон, 15 сентября 2021, 02:39 — REGNUM Эвакуация афганских беженцев на территорию США возобновится после завершения их вакцинации от кори, 14 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.
Отмечается, что прививки указанным лицам ставят американские медики. В администрации США рассчитывают, что процесс вакцинации закончится к 19 сентября, после чего потребуется «еще какое-то время» для закрепления эффекта от прививки.
Оценку того, «как долго нужно будет изолировать» беженцев после вакцинации дадут сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация жителей Афганистана в США была приостановлена из-за выявленных среди них случаев заболевания корью.
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