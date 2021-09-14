Вашингтон, 15 сентября, 2021, 02:39 — ИА Регнум. Эвакуация афганских беженцев на территорию США возобновится после завершения их вакцинации от кори, 14 сентября сообщили в пресс-службе Белого дома.

(сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul Эвакуация мирных жителей Афганистана

Отмечается, что прививки указанным лицам ставят американские медики. В администрации США рассчитывают, что процесс вакцинации закончится к 19 сентября, после чего потребуется «еще какое-то время» для закрепления эффекта от прививки.

Оценку того, «как долго нужно будет изолировать» беженцев после вакцинации, дадут сотрудники Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что эвакуация жителей Афганистана в США была приостановлена из-за выявленных среди них случаев заболевания корью.

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