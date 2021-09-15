Лондон, , 02:35 — REGNUM Здание парламента Великобритании будет закрыто для посла Китая в Лондоне Чжэн Цзэгуану до тех пор, пока действительны санкции Пекина в отношении британских депутатов. Об этом сообщил 14 сентября спикер Нижней палаты Линдси Хойл.

Парламент Великобритании © ИА Красная Весна

Хойл пояснил, что после ввода Китаем санкций в отношении членов британского парламента послу КНР в Лондоне «будет неуместно» проводить встречи с депутатами на территории Палаты общин. При этом Хойл уточнил, что если бы Китай отменил санкции в отношении британских депутатов, то вопроса бы не было совсем.

Как отметил Хойл, речь не идёт об отмене встреч вообще, но пока санкции действуют, уместнее проводить встречи вне здания британского парламента.

Посольство Китая в Лондоне решительно осудило этот шаг правительства Великобритании, назвав его «вызывающим презрение подлым действием со стороны ряда преследующих личную политическую выгоду лиц в британском парламенте». В посольстве КНР добавили что такое решение может воспрепятствовать сотрудничеству между Китаем и Соединённым Королевством, а кроме того, оно наносит вред интересам людей в обеих странах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай ввёл санкции в отношении девяти физических и четырёх юридических лиц из Великобритании. Попавшие под санкции британские граждане власти КНР обвинили в распространении ложной информации об ущемлении прав национальных меньшинств в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.