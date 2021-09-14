Красноярск, 15 сентября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. В среду, 15 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

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В 06:15 на Театральной площади было +4 °C.

Ночью с 15 на 16 сентября ожидается до +6… +8 °C, облачно, небольшой дождь.

Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.

В четверг, 16 сентября, в Красноярске до +13… +16 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +7… +9 °C.

В пятницу, 17 сентября, в Красноярске ожидается до +17… +20 °C днём и до +7… +10 °C ночью, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 сентября в Эвенкийском муниципальном районе (МР) и в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

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