15 сентября в Красноярске ожидается до +11 °C
Красноярск, 15 сентября, 2021, 02:28 — ИА Регнум. В среду, 15 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
В 06:15 на Театральной площади было +4 °C.
Ночью с 15 на 16 сентября ожидается до +6… +8 °C, облачно, небольшой дождь.
Скорость юго-западного ветра 3−8 м/с, на порывах до 12 м/с. Давление — 737 мм рт. ст.
В четверг, 16 сентября, в Красноярске до +13… +16 °C, облачно, небольшой дождь. Ночью — до +7… +9 °C.
В пятницу, 17 сентября, в Красноярске ожидается до +17… +20 °C днём и до +7… +10 °C ночью, облачно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь.
По прогнозам Среднесибирского УГМС, 15 сентября в Эвенкийском муниципальном районе (МР) и в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.
Читайте также: В Красноярском крае проверяют информацию о массовой гибели мальков осетра