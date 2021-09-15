Вашингтон, , 02:18 — REGNUM Граждан США, которые «любят свою страну», пообещал «сделать счастливыми» перед выборами главы государства в 2024 году бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 14 сентября в эфире телеканала Newsmax TV.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Так политик намекнул на свое возможное участие в следующей президентской гонке, ответив на соответствующий вопрос. Вместе с тем экс-глава Белого дома отметил, что не может сделать это в ближайшее время из-за сложностей. Он не стал уточнять, о чем идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что действия нынешней американской администрации и ситуация в США подталкивают его к участию в выборах президента страны в 2024 году.

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