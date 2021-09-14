Вашингтон, 15 сентября, 2021, 02:18 — ИА Регнум. Граждан США, которые «любят свою страну», пообещал «сделать счастливыми» перед выборами главы государства в 2024 году бывший американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил 14 сентября в эфире телеканала Newsmax TV.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Так политик намекнул на свое возможное участие в следующей президентской гонке, ответив на соответствующий вопрос. Вместе с тем экс-глава Белого дома отметил, что не может сделать это в ближайшее время из-за сложностей. Он не стал уточнять, о чём идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп заявил, что действия нынешней американской администрации и ситуация в США подталкивают его к участию в выборах президента страны в 2024 году.