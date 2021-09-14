Вашингтон, 15 сентября, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США выявила нарушения в работе аналитического агентства App Annie, занимающегося сбором данных о мобильных приложениях, сообщает пресс-служба регулятора.

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По его данным, агентство и его основатель Бертран Шмитт вводили в заблуждение людей о рыночной стоимости ценных бумаг своей компании. При этом Шмитт согласился урегулировать ранее предъявленные обвинения.

Агентство обвиняет App Annie в получении сведений от ряда компаний на условиях дальнейшего неразглашения пока данные не будут обезличены. Однако компания с 2014 по 2018 годы нарушала это обещание, чтобы повысить ценность данных.

Теперь App Annie грозит штраф размером $10 млн, Шмитту — $300 тыс. При этом предпринимателю запретят в течение трех лет занимать руководящие посты в компаниях.