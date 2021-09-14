Порт-о-Пренс, 15 сентября, 2021, 02:01 — ИА Регнум. Сенат Гаити намерен вновь объявить временным президентом страны своего председателя Жозефа Ламбера. Об этом 14 сентября сообщает портал Haiti24.

DrGulas Президентский дворец в Порт-о-Пренсе, Гаити

По данным его источника в законодательном органе, большинство из десяти членов верхней палаты парламента уже присутствуют в зале заседаний.

Haiti24 «Председатель Сената республики Джозеф Ламберт вскоре должен быть приведён к присяге в качестве временного президента».

Напомним, что в июле, вскоре после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, сенаторы уже предпринимали попытку провозглашения Ламбера временным президентом, но его инаугурация сперва была отложена, а позднее и вовсе отменена.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Гаити Ариэль Анри подписал с представителями оппозиционных партий островного государства соглашение о переносе выборов президента и депутатов парламента страны с ноября 2021 года на конец 2022 года.

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