Вашингтон, 15 сентября, 2021, 01:57 — ИА Регнум. Заявления о том, что он после проигрыша на президентских выборах собирался атаковать Китай, решительно отверг экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление бывший американский лидер сделал 15 сентября в ходе интервью телеканалу Newsmax.

White House Дональд Трамп во время визита в Китай

По словам Трампа, у него никогда не было мысли о нападении на Китай, ни до президентских выборов, ни после них. Подобные утверждения, публиковавшиеся рядом американских СМИ, Трамп назвал «смешными».

Таким образом Трамп ответил на публикацию в издании Washington Post глав из книги журналиста Боба Вудворта, который утверждает, что перед уходом с поста главы государства Дональда Трампа председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли дважды звонил китайскому коллеге для того, чтобы развеять опасения Пекина относительно возможности внезапного удара со стороны Соединенных Штатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по утверждению журналиста Вудворта, председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли все последние месяцы президентства Дональда Трампа опасался войны, которая может начаться из-за его действий.