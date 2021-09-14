Могадишо, 15 сентября, 2021, 01:35 — ИА Регнум. Семь человек стали жертвами террористического акта в столице Сомали Могадишо, сообщает пресс-служба местной полиции.

(сс) AMISOM Теракт в Сомали

Также ранения различной степени тяжести получили десять человек. Отмечается, что среди погибших были как гражданские лица, так и военнослужащие армии Сомали. При этом в полиции не исключили, что число жертв теракта может вырасти.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в районе Вададжир сомалийского Могадишо в чайном кафе произошел взрыв. Подробностей произошедшего не сообщалось. Было известно, что среди пострадавших были сомалийские силовики.