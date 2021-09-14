Вашингтон, 15 сентября, 2021, 01:34 — ИА Регнум. Ущерб от природных катаклизмов и стихийных бедствий в США в текущем году составит не менее $100 млрд. Об этом 15 сентября заявил американский лидер Джозеф Байден в ходе своего выступления в штате Колорадо, трансляция шла на сайте Белого дома.

Ua.usembassy.gov Джо Байден

Байден уточнил, что в 2020 году ущерб, нанесённый Соединённым Штатам стихийными бедствиями, составил $99 млрд. В текущем году сумма ущерба стала рекордной и составила не менее $100 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как пояснил президент США Байден, происходящие на планете изменения климата угрожают всему миру. В частности, американский лидер отметил, что таким следствием климатических изменений является ураган «Ида», обрушившийся на северо-восток США.