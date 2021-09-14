Нью-Йорк, США, 15 сентября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 14 сентября снижением. Больше других потерял Dow Jones.

Иван Шилов ИА REGNUM Биржа

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 292,06 пункта (0,84%), до уровня 34 577,57 пункта. S&P 500 подешевел на 25,68 пункта (0,57%), поднявшись до уровня 4443,05 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 67,82 пункта (0,45%), опустившись до уровня 15 037,76 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,30, до уровня $70,75 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы американского фондового рынка завершили торги 13 сентября разнонаправленно. В минусе — Nasdaq.

Читайте также: Цена газа в Европе установила новый рекорд