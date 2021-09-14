Петропавловск-Камчатский, 15 сентября, 2021, 01:26 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировали в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки 15 сентября, сообщили в камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Эпицентр подземных толчков располагался в 117 км от города Петропавловск-Камчатский, а их очаг залегал на глубине 80 км. В управлении МЧС РФ по Камчатскому краю отметили, что не получали от жителей региона обращений по этому поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября в индонезийской провинции Западная Ява зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4.