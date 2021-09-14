В Мексике лидера наркокартеля «Хуарес» приговорили к 28 годам тюрьмы
Мехико, 15 сентября, 2021, 01:12 — ИА Регнум. В общей сложности 28 лет тюремного заключения получил лидер мексиканского наркокартелея «Хуарес» Висенте Каррильо Фуэнтес, 14 сентября сообщила на своем сайте генеральная прокуратура Мексики.
Его задержали еще в 2014 году в городе Торреон. Власти США предлагали за сведения о местонахождении Фуэнтеса $5 млн, а мексиканская сторона — еще 30 млн песо ($2,3 млн долларов). Его осудили за наркоторговлю и операции с оружием. Фуэнтес был в числе тех, кто основал картель «Хуарес».
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня полиция Мексики задержала одного из лидеров боевого крыла наркокартеля «Новое поколение Халиско» Армандо Гомеса Нуньеса по кличке «Дельта-1».
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