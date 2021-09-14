Мехико, 15 сентября, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Неизвестные бандиты напали на гостиницу в мексиканском штате Сан-Луис-Потоси и похитили 20 человек, сообщает пресс-служба прокуратуры штата.

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По данным ведомства, вооруженные люди подъехали к гостинице на трех автомобилях и увезли похищенных в неизвестном направлении. Отмечается, что среди пропавших постояльцев гостиницы были граждане Гаити и Венесуэлы. В настоящее время сотрудники прокуратуры изучают место происшествия, а также пытаются выяснить местонахождение иностранцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне неизвестные бандиты похитили кандидата в мэры города в Штате Герреро Марилу Нуньес. Позднее женщину нашли живой. Подробности о похищении политика не раскрывались.