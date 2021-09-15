Джуба, , 00:53 — REGNUM Не менее 20 военнослужащих погибли в результате столкновений противоборствующих группировок в Южном Судане, сообщает Синьхуа.

Солдат. Южный Судан hdptcar

Сообщается, что столкновения произошли между конкурирующими группами внутри Суданского народно-освободительного движения. По данным официального представителя движения, Лам Поля Габриэля, среди погибших были трое высокопоставленных офицеров. Уточняется, что столкновения произошли в штате Верхний Нил.

Отмечается, что противостояние группировок внутри Суданского народно-освободительного движения началось после раскола. Тогда отдельную фракцию в движении выделил экс-глава штаба Махера Саймон Гатвек Дуал. В августе противостояние между группами привело к 34 жертвам.