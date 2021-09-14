Абуджа, 15 сентября, 2021, 00:33 — ИА Регнум. В Нигерии более 2,3 тыс. человек погибли в результате вспышки холеры с января 2021 года, сообщает нигерийский центр по контролю заболеваний.

Olusola D, Ayibiowu Нигерия

По его данным, с 30 августа по 5 сентября в республике от заболевания скончались еще 46 человек. Минздрав Нигерии отмечает, что с начала года в стране выявили 69 925 случаев подозрения на заболевание холерой в 25 штатах. Центр указывает, что показатель по смертности от холеры в стране составляет 3,3%.

Отмечается, что вспышки холеры зачастую происходят в Нигерии в сезоны дождей. Вспышкам заболевания подвержены регионы, где люди не соблюдают гигиену, не имеют доступа к чистой воде и пище.