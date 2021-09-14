Вологда, 15 сентября, 2021, 00:32 — ИА Регнум. В поезде Череповец — Москва скончался 27-летний проводник. Смерть наступила из-за пневмонии, вызванной коронавирусом, пишет «Череповецкая истина».

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По данным издания, состав вышел в рейс 5 сентября, а 7-го числа, на обратном пути, проводнику стало плохо во время остановки в Вологде. На перрон вызвали скорую помощь, но молодой человек отказался от госпитализации, сказав, что хочет вернуться домой и уже там обратиться к медикам.

В Шексне он потерял сознание и был срочно доставлен в реанимацию, где умер всего лишь 40 минут спустя.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Вологодской области коронавирус был выявлен у 64 668 человек, 1733 из них скончались.