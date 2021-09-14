Барселона, Испания, 15 сентября, 2021, 00:23 — ИА Регнум. 14 сентября прошел первый день первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22. В центральном матче дня мюнхенская «Бавария» в Испании на стадионе «Камп Ноу» разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 3:0 благодаря дубль Роберта Левандовски. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Все результаты первого дня первого тура:

«Янг Бойз» 2:1 «Манчестер Юнайтед»

«Севилья» 1:1 «Ред Булл Зальцбург»

«Барселона» 0:3 «Бавария»

«Челси» 1:0 «Зенит»

«Мальме» 0:3 «Ювентус»

«Вильярреал» 2:2 «Аталанта»

«Лилль» 0:0 «Вольфсбург»

«Динамо» 0:0 «Бенфика»

15 сентября будут доиграны остальные восемь матчей первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов. «Бешикташ» сыграет с дортмундской «Боруссией», «Шериф» — с «Шахтером», «Интер» — с «Реалом», «Ливерпуль» — с «Миланом», «Брюгге» — с «ПСЖ», «Манчестер Сити» — с «Ред Булл Лейпцигом», «Атлетико» — с «Порту», и «Спортинг» — с «Аяксом».