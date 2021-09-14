Барселона, Испания, 15 сентября, 2021, 00:18 — ИА Регнум. 14 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» каталонская «Барселона» в матче первого тура групповой стадии Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22 потерпела разгромное поражение от мюнхенской «Баварии» со счетом 0:3. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на 34-й минуте встречи забил атакующий полузащитник сборной Германии Томас Мюллер после передачи Лероя Сане — 0:1. В дебюте второй половины польский таранный форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество гостей — 0:2. Через 29 минут Левандовски оформил дубль и установил окончательный счет — 0:3.

Желтые карточки получили Йозуа Киммих (5'), Дайо Упамекано (78') и Гави (82').

Бригада арбитров: Майкл Оливер | Стюарт Берт | Саймон Беннет | Даррен Ингланд.

«Бавария», одержав победу и набрав три очка, заняла первое место в турнирной таблице группы E. «Барселона» без очков опустилась на последнюю строчку.

Составы команд:

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Гарсия (Мингеса, 66'), Пике, Бускетс (Гави, 59'), Педри, Альба (Бальде, 74'), Роберто (Демир, 59'), де Йонг, Депай, Де Йонг (Коутиньо, 66').

«Бавария»: Нойер, Упамекано, Зюле (Станишич, 82'), Павар (Эрнандес, 66'), Дэвис, Киммих, Горецка, Мюллер (Забитцер, 82'), Сане (Коман, 82'), Мусиала (Гнабри, 70'), Левандовски.