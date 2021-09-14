Стокгольм, 15 сентября, 2021, 00:13 — ИА Регнум. 14 сентября в Мальме (Швеция) на стадионе «Шведбанк» футбольный клуб «Мальме» в рамках первого тура группы H Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 потерпел разгромное поражение от туринского «Ювентуса» со счетом 0:3.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Первый мяч на экваторе первого тайма забил бразильский фланговый атакующий защитник Алекс Сандро — 0:1. Голевую передачу записали на Родриго Бентанкура. В конце первой половины 27-летний оттянутый нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала удвоил преимущество гостей ударом с одиннадцатиметровой отметки — 0:2. Через две минуты Альваро Мората установил окончательный счет — 0:3.

Желтые карточки получили Франц Брорссон (39'), Лассе Нильсен (43') и Маттейс де Лигт (58').

Составы команд:

«Мальме»: Диавара, Риекс (Ульссон, 75'), Ахмедходжич, Нильсен, Брорссон, Бергет, Ракип (Налич, 59'), Кристиансен, Инносент (Нанаси, 75'), Колак, Бирманчевич (Абубакари, 59').

«Ювентус»: Щенсный, де Лигт (Ругани, 86'), Сандро, Бонуччи, Данило, Рабьо, Локателли, Бентанкур (Маккени, 67'), Куадрадо (Кулушевски, 82'), Дибала (Рэмзи, 82'), Мората (Кин, 67').

«Ювентус», набрав три очка, поднялся на первую позицию в турнирной таблице группы H. «Мальме» без очков опустился на последнее место.