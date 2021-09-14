Киев, 15 сентября, 2021, 00:06 — ИА Регнум. 14 сентября в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» «Динамо» принимало португальскую «Бенфику». Матч, проходивший в рамках первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22, завершился со счетом 0:0. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Самым ценным игроком встречи с оценкой 7,9 по версии портала WhoScored был признан 33-летний центральный защитник «Бенфики» и сборной Аргентины Николас Отаменди, отметившийся двумя успешными отборами и четырьмя выигранными верховыми единоборствами. Точность передач футболиста составила 91%.

Составы команд:

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Сирота, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Шапаренко, Цыганков (Караваев, 76'), Де Пена (Вербич, 76'), Буяльский, Шкурин (Гармаш, 59').

«Бенфика»: Влаходимос, Вертонген, Отаменди, Родригеш, Жилберто (Лазаро, 59'), Мариу (Таарабт, 85'), Вайгль, Эвертон (Радонич, 59'), Гримальдо, Силва (Пицци, 90'), Яремчук (Нуньес, 59').

Статистика матча («Динамо» / «Бенфика»)

Удары 8/11

Удары в створ 4/4

Владение 36%/64%

Угловые 5/3

Нарушения 9/12