Лондон, 15 сентября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. 14 сентября Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» футбольный клуб «Челси» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэта. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Желтые карточки получили Сесар Аспиликуэта (45') и Ярослав Ракицкий (62'). На матче работала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Ассистенты главного судьи — Марчин Боник и Якубок Винклер.

Составы команд:

«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Чилуэлл, 83'), Аспиликуэта (Силва, 83'), Жоржиньо, Ковачич, Джеймс, Зиеш (Хаверц, 63'), Маунт (Лофтус-Чик, 90'), Лукаку.

«Зенит»: Крицюк, Сантос, Ракицкий (Круговой, 88'), Чистяков, Сутормин, Вендел (Ерохин, 75'), Малком (Дзюба, 76'), Кузяев (Кравцов, 82'), Клаудиньо (Мостовой, 88'), Азмун.

Статистика матча («Челси» / «Зенит»)

Удары 12/5

Удары в створ 2/2

Владение 61%/39%

Угловые 7/4

Нарушения 9/5

«Челси», одержав первую победу и набрав три очка, поднялся на вторую строчку в группе H. «Зенит» без очков опустился на третье место.