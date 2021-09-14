«Зенит» минимально уступил «Челси» в первом туре Лиги чемпионов
Лондон, 15 сентября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. 14 сентября Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» футбольный клуб «Челси» в матче первого тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2021/22 одержал минимальную победу над санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:0. Единственный мяч на 69-й минуте встречи забил таранный форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку после передачи Сесара Аспиликуэта. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.
Желтые карточки получили Сесар Аспиликуэта (45') и Ярослав Ракицкий (62'). На матче работала польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Ассистенты главного судьи — Марчин Боник и Якубок Винклер.
Составы команд:
«Челси»: Менди, Рюдигер, Кристенсен, Алонсо (Чилуэлл, 83'), Аспиликуэта (Силва, 83'), Жоржиньо, Ковачич, Джеймс, Зиеш (Хаверц, 63'), Маунт (Лофтус-Чик, 90'), Лукаку.
«Зенит»: Крицюк, Сантос, Ракицкий (Круговой, 88'), Чистяков, Сутормин, Вендел (Ерохин, 75'), Малком (Дзюба, 76'), Кузяев (Кравцов, 82'), Клаудиньо (Мостовой, 88'), Азмун.
Статистика матча («Челси» / «Зенит»)
Удары 12/5
Удары в створ 2/2
Владение 61%/39%
Угловые 7/4
Нарушения 9/5
«Челси», одержав первую победу и набрав три очка, поднялся на вторую строчку в группе H. «Зенит» без очков опустился на третье место.