Сыктывкар, 14 сентября, 2021, 23:59 — ИА Регнум. В Коми сократили 379 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Дарья Драй ИА REGNUM Койки

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Коечный фонд сокращен в нескольких в республиканской инфекционной больнице, в Печорской ЦРБ, в прилузской, усинской больницах и других медучреждениях.

«Всего развернуто 2027 коек, 1447 из них заняты», — уточнил Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми выявили 215 носителей коронавируса, девять человек скончались.