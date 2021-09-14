Варшава, 14 сентября, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Студия Techland отложила релиз игры Dying Light 2: Stay Human на 2022 год. Об этом 15 сентября сообщает twitter-страница проекта.

Dyinglightgame.com Dying Light2

Глава Techland Павел Мархевка сообщил в публикации, что разработка игры идёт «стабильно» и приближается к финалу. «Игра завершена, и в настоящее время мы ее тестируем. Это, безусловно, самый крупный и амбициозный проект, который мы когда-либо делали», — отметил Мархевка.

По его словам, команда проекта поняла, что ей потребуется ещё какое-то время для доработки игры до нужного уровня. Он добавил, что Techland сожалеет о том, что заставляет геймеров ждать, однако не хочет идти на компромиссы в этом вопросе. Новая дата релиза игры — 4 февраля 2022 года.

https://twitter.com/DyingLightGame/status/1437749218324537344

Напомним, Dying Light 2: Stay Human выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК. В мае 2021 года Techland сообщила, что релиз игры состоится 7 декабря 2021-го.