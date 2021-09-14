Нью-Йорк, США, 14 сентября, 2021, 23:51 — ИА Регнум. Солист американской рок-группы Foo Fighters Дэйв Грол рассказал, что он и продюсер Грег Керстин, лауреат премии «Грэмми», внесли свой вклад в новую песню Майли Сайрус. В новом интервью Rolling Stone Грол рассказал, что он примет участие в записи новой песни известной поп-певицы после того, как его постоянный соавтор Грег Керстин попросил его «сделать пару дублей».

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Говоря о Сайрус, Грол сказал: «Мне действительно нравится, что Майли становится следующей рок-звездой». Он также рассказал, что может появиться в неизданной песне от звезды: «Примерно полтора месяца назад я собирался в студию Грега Керстина, чтобы доставить ему малый барабан для его ребенка, и он сказал: «У тебя есть пять минут? Я пытаюсь написать барабаны для новой песни Майли Сайрус, но я отстой. Ты можешь просто, типа, сделать пару дублей?» Так что я думаю, что я на новой пластинке Майли Сайрус!«

Еще в июле Сайрус рассказала, что работает над своим продолжением прошлогоднего альбома Plastic Hearts «back home in Tennessee». Она не выпускала новую музыку с тех пор, как в июле исполнила часть трека «Delicious» 1995 года в рекламной кампании Gucci Flora Fantasy. Раньше стало известно, что она появится на дебютном альбоме рэпера Lil Nas X «MONTERO».