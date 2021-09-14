Архангельск, 14 сентября, 2021, 23:48 — ИА Регнум. В Архангельске отремонтируют мемориал Победы на площади Мира. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Дмитрий Морев.

Https://vk.com/id40615930 Мэр Архангельска Дмитрий Морев обсуждает с общественниками будущий облик монумента

«В ближайшие дни приступаем к первому этапу благоустройства монумента Победы и площади Мира. Мы благоустраиваем многие скверы и не можем оставить без внимания столь значимое памятное место в центре города. Этой осенью приведем в порядок постамент стелы — он будет облицован гранитом. Следующим летом гранитная плитка будет уложена и на самой площади. Облагородим сквер за Вечным огнем», — написал глава города «Вконтакте».

Напомним, монумент Победы в Архангельске был открыт 9 мая 1969 г. Остроконечная стрела из монолитного бетона олицетворяет склоненное знамя.