Чикаго, США, 14 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Chance The Rapper сравнил Канье Уэста с итальянским художником эпохи Возрождения Микеланджело, информирует NME.

Pieter-Jannick Dijkstra Канье Уэст

Рэпер выступал на радио-шоу, когда он провел сравнение между новой работой Уэста и высоким искусством, также отметив преданность Канье христианству. «Он, очевидно, легенда. Он очень отличается от большинства людей, которых мы видели до сих пор», — сказал Chance the Rapper в шоу KISS «Hype Chart». «Как всем известно, я зажигаю с Иисусом. Это первый раз, когда вы видите художника такого масштаба в наши дни или в нынешнее время, использующего все свои ресурсы для создания произведения искусства, которое полностью возвеличивает Бога самым непримиримым образом. Не привык видеть это, людей, которые делали настоящее искусство. Они похожи на Микеланджело, старых художников эпохи Возрождения и все такое. Это классная вещь, на которую стоит посмотреть».

Напомним, что в конце августа Канье Уэст представил свой десятый студийный альбом «Donda», ставший одним из самых успешных его альбомов по результатам первой недели со старта продаж.