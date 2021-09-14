Париж, 14 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Франция выведет свои военные контингенты из Мали в случае появления там российских частных военных компаний (ЧВК), заявил 14 сентября глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в ходе своего выступления в парламенте.

Fred Marie Мали

«Это совершенно несовместимо с нашим военным присутствием», — заявил Ле Дриан, комментируя перспективы заключения соглашения между властями Мали и российской ЧВК, известной под неофициальным прозвищем «Вагнер».

»Действия группы такого рода в Мали были бы несовместимы и с действиями международных партнеров в Мали», — уточнил Ле Дриан.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли назвала присутствие российских ЧВК в Мали «крайне тревожным и противоречивым».

Напомним, французские СМИ утверждают, что власти Мали обсуждают условия соглашения с российской ЧВК, в рамках которого будет осуществляться подготовка и обучение малийских военнослужащих, а также охрана руководства страны.