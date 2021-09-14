Мурманск, 14 сентября, 2021, 23:42 — ИА Регнум. Медицинская помощь в отдаленных территориях Мурманской области станет доступнее — по населенным пунктам будут курсировать четыре «поезда здоровья», оснащенные современным медоборудованием. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Руслан Шамуков ИА REGNUM Медицинский вагон в передвижном выставочном комплексе «Поезд Победы». Керчь, Крым

В августе регион приобрел три новых передвижных диагностических комплекса, оснащённых аппаратом УЗИ, кардиографом, автоматическими анализаторами крови и мочи, гинекологическим креслом и другим оборудованием. Они закреплены за районными больницами, имеющими в своём ведении самые обширные отдалённые территории, — Печенгской, Кольской и Кандалакшской. Несколько дней назад в область поступил ещё один «поезд здоровья», оборудованный аппаратурой для лучевой диагностики — флюорографом и цифровым маммографом. Он будет приписан к Кандалакшской ЦРБ.

«Мы эту практику будем продолжать, чтобы поезда могли регулярно выезжать для обследований на те территории, где не хватает медработников. Понятно, что мы такое оборудование в каждую амбулаторию не завезём, и жить в отдалённых посёлках медработники не хотят. А этот способ решает самую нашу актуальную проблему — проблему медобслуживания», — заявил губернатор Андрей Чибис.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Поезд здоровья» был возобновлен в апреле 2021 года по инициативе сенатора, члена федерального общественного совета проекта партии «Единая Россия» «Здоровое будущее» Татьяны Кусайко.