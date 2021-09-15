15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили появление в Московском метрополитене указателей на таджикском и узбекском языках.

Елизавета Коробова, , 00:43 — REGNUM Информация о том, что на станции «Лесопарковая» Бутовской линии Московского метрополитена появились указатели на таджикском и узбекском языках, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 14 сентября в социальной сети Facebook.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мигрант должен сдавать экзамен на знание русского языка, истории и культуры страны, в которую он приезжает. Зачем ему делать перевод? Он же не турист, в конце концов!» — отмечает Victor T.

Многие пользователи оказались по-настоящему возмущены подобными указателями. Граждане переживают, что таким образом трудовые мигранты окончательно откажутся от попыток ассимилироваться в российское общество, не захотят изучать русскую культуру и историю, а также не станут учить русский язык.

«Совсем сдурели?! Скоро, судя по всему, нас самих заставят учить их язык, чтобы с ними разговаривать! Пусть учат русский язык! Пусть сдают экзамен на знание русского языка! Иначе пускай отправляются домой, если не собираются принимать культуру страны, в которую приехали на заработки», — считает Марина Л.

Мигранты 40.мвд.рф

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря таким указателям мигрант будет чувствовать себя более комфортно и сможет беспрепятственно перемещаться по городу, не опасаясь заблудиться.

«Это сделано для только, чтобы приезжим сделать удобную навигацию до миграционного центра, где они смогут начать процесс ассимиляции. Чтобы по дороге не доставали «местных» своим непонятными вопросами на ещё невыученном великом и могучем. Мне кажется, что всё правильно сделали», — пишет Тимур А.

Часть людей считает, что возмущённые граждане ведут себя несправедливо, потому что в том же Таджикистане или Узбекистане повсюду встречается русский текст, потому что жители этих стран с уважением относятся к Российской Федерации, её народу, культуре, истории и языку.

«Вообще-то в Узбекистане, особенно в Ташкенте, рекламы, объявления и многое другое продублированы на русский язык. У нас есть уважение к русскому языку. Никто этому не противится, а наоборот, все рады, что гости могут чувствовать себя комфортно!» — указывает Али К.

Ряд пользователей указывает на то, что не своих соседей надо бояться гражданам России, а всё более и более растущему числу китайских туристов.

«На МКАД, напротив Строгино, всюду надписи на китайском. Есть надпись с огромными буквами «Новый квартал Харбина». В аэропорту Шереметьево всюду надписи на китайском языке. Пока люди переживают за надписи на таджикском на какой-то там станции метро, мрачные мысли должны формироваться вокруг описанных выше фактов», — поделилась своим мнением Elena M.

Станция метро «Лесопарковая» Antares 610

Нашлись и те, кто убеждены, что на пустом месте узбекские надписи не возникают, а значит, в том месте, где они появляются, проживает действительно большое количество мигрантов.

«Тут стоит отметить, что появление таких надписей связано с повышенным на них спросом. То есть пользователи данной станцией метро в большой степени — это представители соседних с Россией стран. Поэтому они формируют вокруг себя комфортную среду обитания, тут уже естественный процесс», — считает Михаил С.

Напомним, 14 сентября в различных Telegram-каналах появилась информация о том, что на станции «Лесопарковая» Бутовской линии Московского метрополитена появились указатели на таджикском и узбекском языках.