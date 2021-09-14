Москва, , 23:53 — REGNUM Нам всем ещё предстоит увидеть грандиозные и масштабные события на Донбассе и вокруг Донбасса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 14 сентября на прошедшей в Москве презентации сборника «Донбасс живет» председатель Союза добровольцев Донбасса, экс-премьер-министр Донецкой Народной Республики Александр Бородай.

Александр Бородай на презентации сборника «Донбас живёт» © ИА REGNUM

«Я весьма благодарен тем людям, которые пишут о Донбассе. Русские люди Донбасса очень сильно нуждаются в том, чтобы о них думали, помнили, писали, фантазировали. Донбассу нужно все то, что хотя бы на миллиметр, но приближает его к России» — сказал Бородай.

По его словам, «процесс этот (интеграции с Россией — ИА REGNUM) идёт, и достаточно скоро завершится успешно, но проблем останется ещё много» ."Что касается Донбасса, то это земля фантастическая с фантастическим людьми», — отметил политолог.

Бородай рассказал, что у него осталось множество воспоминаний о Донбассе, которые он надеется тоже когда-нибудь в будущем облечь в книгу. «Пока ещё рановато, события ещё не завершены» — сказал он.

На презентации сборника «Донбас живёт» © ИА REGNUM

«Ещё десять лет назад события, которые произошли на Донбассе, казались фантастическими. Но они произошли. И события фантастического характера на Донбассе и вокруг Донбасса происходить ещё будут. Боюсь, что они не будут такими мирными, какими их многие хотели бы видеть. Но они точно будут яркими. Поэтому советую всем — следите за Донбассом, смотрите на него, принимайте участие в его жизни, в его будущем. Вам точно будет интересно», — подчеркнул Бородай.

Презентация состоялась в Москве, в Союзе писателей в помещении Шолоховского центра. В создании сборника приняли участие Виктор Глумов, Алексей Евтушенко, Иван Наумов, Анна Матвеенко, Сергей Волков и другие авторы. В оформлении сборника использовались элементы, характерные для книжной серии «Библиотека приключений», издававшейся в СССР и пользовавшейся большой популярностью.