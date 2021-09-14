Тирана, , 23:36 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от сепаратистского Косово присоединиться к региональной инициативе Open Balkan. Об этом заявил премьер-министр Косово Альбин Курти 14 сентября после встречи глав правительств Западных Балкан с Меркель в Тиране.

Альбин Курти Arianit

«От нас не требовалось присоединиться к Open Balkan. Правительство Косово — это правительство суверенного государства. Мы не считаем, что нам надо быть вместе с Сербией, которая не признает независимость Косово. Нужно надавить на Сербию, которая отрицает свои преступления и не признает независимость Косово», — процитировал телеканал Н1 слова Курти.

Он добавил, что во время встречи было сказано, что Берлинский процесс является рамочной программой для интеграции Западных Балкан в ЕС, и что этому процессу не нужна альтернатива.

Напомним, что Альбин Курти не желает присоединяться к инициативе Сербии, Северной Македонии и Албании по созданию свободной экономической зоны, известной под названием Open Balkan. По мнению Курти, эта инициатива только отдалит страны региона от членства в ЕС.