Айова-Сити, США, 14 сентября, 2021, 23:20 — ИА Регнум. Фронтмен американской ню-метал группы Slipknot Кори Тейлор высоко оценил влияние песни Metallica «Enter Sandman», сказав, что трек был для его времени новым «Stairway To Heaven» группы Led Zeppelin. Об этом сообщает NME.

Mark Wainwright Выступление группы Metallica

Культовый сингл 1991 года появился на одноименном альбоме легенд метала, который был переиздан в этом месяце в честь 20-летия пластинки. Тейлор обсудил влияние «Enter Sandman» на его поколение. «Одной из первых песен, которую я научился играть на гитаре, была «Enter Sandman», — сказал Тейлор. «Потому что это было что-то вроде «Stairway To Heaven» нашего поколения или «Smoke On The Water». Это один из тех риффов, которые… Любой, кто приходит в гитарный клуб, играет «Enter Sandman», «Crazy Train», «Smoke On The Water», «Stairway To Heaven» или «Whole Lotta Love»

Вместе с переизданием альбома вышел «The Blacklist Metallica», кавер-альбом, включивший работу mammoth, Кори Тейлора и многих других. Rina Sawayama записала песню «Enter Sandman», британские панки IDLES взяли «The God That Failed», а Royal Blood переосмыслила «Sad But True». Такие исполнители, как St. Vincent, Biffy Clyro, Фиби Бриджерс, Мак Демарко и Weezer, также внесли свой вклад в проект.