Сан-Паулу, Бразилия, 14 сентября, 2021, 23:17 — ИА Регнум. В обычную палату перевели знаменитого футболиста Пеле, выписав его из отделения интенсивной терапии, сообщили 14 сентября в пресс-службе частной клиники бразильского города Сан-Паулу.

World Economic Forum Пеле

Перевод Пеле произошёл в связи со значительным улучшением его самочувствия. В обычной палате пациент проходит процедуры, которые помогают его восстановлению после операции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пеле в начале сентября удалили опухоль в толстой кишке.