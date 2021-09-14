Москва, 14 сентября, 2021, 23:12 — ИА Регнум. В Москве в рамках арт-проекта «Здесь и сейчас. Современное искусство на улицах города» показывают работы 15 ведущих художников. Об этом ИА REGNUM 15 сентября сообщили организаторы мероприятий.

(сс) Tasos_Lekkas Искусство

Смотр работ в направлениях паблик-арта, монументальной живописи и медиаискусства будет проходить до 31 октября 2021 года. Произведения, в частности, выставлены в Манеже, Московском Зоопарке, Музее Космонавтики, Нескучном саду, Парке Горького, Галерее «На Шаболовке» и Музее Вадима Сидура.

В арт-проекте принимают участие художники Игорь Шелковский, Аристарх Чернышев, Sila Sveta, Сергей Шеховцев, Анна Желудь, Вова Nootk, Алексей Лука и другие. Организаторы отмечают, что в 2021 году ежегодный масштабный смотр актуального московского искусства «Здесь и сейчас» впервые вышел из выставочного пространства на улицы и в парки Москвы.

Проект был запущен по инициативе правительства Москвы, Музея Москвы и Объединения «Выставочные залы Москвы». В группу его кураторов вошли автор инициативы Николай Палажченко (куратор факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» бизнес-школы RMA), Александр Астахов (курирует направление «Арт-объекты»), Эльчин Али-заде («Монументальная живопись») и Алексей Щербина («Медиаискусство»).