Москва, 14 сентября, 2021, 23:10 — ИА Регнум. Космический запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с очередной партией из 34 спутников компании OneWeb прошёл в штатном режиме, сообщил 14 сентября глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале.

NASA Ракета-носитель «Союз»

Напомним, ракета стартовала с космодрома Байконур в 21:07 мск.

«Пуск штатно. Есть отделение разгонного блока «Фрегат» с 34 космическими аппаратами», — написал Рогозин.

В течение следующих 225 минут спутники OneWeb будут отделяться от блока «Фрегат».

Как сообщало ИА REGNUM, низкоорбитальные спутники OneWeb предназначены для обеспечения высокоскоростной интернет-связи. На данный момент орбитальная группировка OneWeb насчитывает 288 космических аппаратов.