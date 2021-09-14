Тирана, 14 сентября, 2021, 23:11 — ИА Регнум. Евросоюз и конкретно Германия по своим собственным геостратегическим причинам заинтересованы во вступлении стран Западных Балкан в ЕС. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель 14 сентября в Тиране во время встречи с премьер-министрами стран региона.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Меркель призвала лидеров стран Западных Балкан укреплять региональное сотрудничество. Она положительно оценила балканские инициативы в этом направлении, так как они способствуют Берлинскому процессу.

Канцлер Германии отметила, что государства региона находятся на разных этапах приближения к Евросоюзу, и их интеграция откладывается из-за того, что само объединение потеряло интерес к расширению.

«Евросоюз должен сдержать слово и прекратить бесконечно придумывать новые условия для приема новых стран, если по каким-то внутренним причинам некоторые страны теряют интерес к ускорению процесса расширения. Это вызывает разочарование, и я это могу понять. Мы должны доверять друг другу», — процитировал телеканал РТС слова Меркель.

Напомним, что ранее Сербия, Северная Македония и Албания начали процесс создания зоны свободной торговли под названием Open Balkan.