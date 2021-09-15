15 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 00:22 — REGNUM Заявление заместителя главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Джона Хайтена о том, что полноценный вооружённый конфликт страны с Россией и Китаем разрушит мир и мировую экономику, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 15 сентября в социальной сети Facebook.

Взрыв британской ядерной бомбы. Невада. 1953 National Nuclear Security Administration

«Открою секрет, не менее разрушительные последствия ждут и Россию в войне с Америкой. Более того, разрушительные последствия ждут весь мир. Мало кому удастся выжить в этом противостоянии», — считает Слово М.

Многие пользователи пришли к выводу, что вооружённый конфликт между странами, обладающими ядерным вооружением, станет концом для всего мира.

«Война между США и Россией займет не более одного часа. С обеих сторон останется только выжженная земля и радиоактивный пепел. Цивилизация закончит своё существование», — пишет Joldas K.

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия не собирается ни с кем воевать, поэтому подобные заявления можно воспринимать как факт того, что США хотят напасть первыми.

«А что, кто-то собрался воевать с Российской Федерацией? Интересно, кто? С 1945 года сидите в окопах, ждёте нападения, а русские всё никак не нападают. Они даже и не знают, что, оказывается, надо было всё это время нападать на Запад», — указывает Светолина О.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

«Ну ведь они же везде бомбят и разрушают, провоцируя нас. А ещё Россию и Китай имеют наглость выставлять виноватыми. Повсюду виноваты мы, а не они. Беженцев нагнали в Европу, так, что уже все стонут от количества этой огромной толпы, которая из-за войны, устроенной США, вынуждена искать лучшей жизни. Так кто же виноват?» — задаётся вопросом Земфира И.

Часть людей считают, что военные США ведут себя максимально лицемерно, ведь именно Америка устраивает хаос по всему миру и провоцирует Россию с Китаем на ответные агрессивные действия.

«Этот генерал тоже с поехавшей крышей. Подтекст такой: «Мы, американцы, будем делать, что хотим (убивать, насиловать, разрушать страны), а вы должны молчать и ни в коем случае не нападать на нас. Идиот конченный, скажи своим начальникам, что терпение уже на пределе. Один выстрел в сторону России и вместо США будет пролив. И не важно, кто стрельнет, Киев, прибалты или Польша. Ответка прилетит к вам, как центру принятия решений», — обращается Николай Б.

Джон Хайден U.S. Department of Defense

Ряд пользователей указывает на то, что руководство США очень переживает, потому что Россия и Китай не прогибаются и не собираются учитывать интересы Америки, а это, в свою очередь, может стать началом конца Соединённых Штатов в качестве гегемона.

«Агрессор №1 жалуется, что есть на свете Россия и Китай, которые ещё не куплены, не сломлены и не растоптаны американскими долларом и ботинком. Это такая «угроза», согласно которой надо конгрессу дать ещё доллары Пентагону на распил и подкуп, стравить их и начать по частям мародерствовать и в этих странах, которых США и тени не стоит», — поделилась своим мнением Наталия Б.

Напомним, 14 сентября заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен рассказал YouTube-каналу института Брукингса о том, что полноценный вооружённый конфликт страны с Россией и Китаем разрушит мир и мировую экономику.