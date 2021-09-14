Дамаск, 14 сентября, 2021, 22:57 — ИА Регнум. За прошедшие сутки зафиксировано 28 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), действующей в сирийской зоне деэскалации «Идлиб», сообщил 14 сентября на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

По данным российских военных, в результате обстрелов получил ранение один сирийский военный.

«В результате минометного обстрела позиций правительственных войск в районе населенного пункта Бала провинции Алеппо один сирийский военнослужащий получил ранение», — рассказал Вадим Кулить.

Он уточнил, что из общего числа обстрелов 14 было зафиксировано в провинции Идлиб, шесть — в провинции Латакия и по четыре обстрела в провинциях Алеппо и Хама.