Вена, 14 сентября, 2021, 22:58 — ИА Регнум. Нельзя допускать, чтобы внешнее воздействие при создании какого-либо государства и его институтов продолжалось более 10−12 лет. Такое мнение высказал 14 сентября бывший верховный представитель по Боснии и Герцеговине (БиГ) Вольфганг Петрич.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Петрич сравнил американскую интервенцию в Афганистане с западным инжинирингом в Боснии и Герцеговине и пришел к выводу, что оба государства получились неудачными. По мнению Петрича, в Афганистане США полностью игнорировали исторические и культурологические предпосылки, а также чувствительное геополитическое соотношение сил.

«Надо было лучше понять ситуацию на местности, этнические группы, которые там проживают, институты, которые местное население могло бы принять», — рассказал Петрич в интервью венскому изданию Presse.

Тем не менее Запад выступал в Афганистане с позиции силы, он хотел строить государство по западному образцу, «что само по себе спорная стратегия, а эта же стратегия применяется и в Боснии», добавил Петрич.

Напомним, что ранее Москва и Китай предложили в СБ ООН план по ликвидации Канцелярии верховного представителя в БиГ до конца июля 2022 года. Этот план не получил одобрения большинства членов Совета безопасности.