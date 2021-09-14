Архангельск, 14 сентября, 2021, 22:36 — ИА Регнум. В подвале продуктового магазина, расположенного на ул. Кедрова в Архангельске обнаружили труп мужчины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Следкоме.

Продуктовая тележка

По данным ведомства, тело находилось в подвале длительное время. Личность погибшего устанавливается. Есть основания полагать, что у мужчины не было определенного места жительства.

По данному факту проводится проверка. Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге обнаружили тело пропавшего 42-летнего предпринимателя.