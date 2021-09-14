* талибам — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Государства, которые будут помогать движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) игнорировать обязательства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) перед Вашингтоном и его сателлитами, столкнутся с неприятными для себя последствиями, заявил 14 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в сенате.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Если наши ожидания не оправдаются, а другие страны будут помогать тому, чтобы талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не соответствовали этим обязательствам, у этого тоже будут последствия», — сообщил Блинкен.

Такими словами глава Госдепа ответил на вопрос, имеет ли администрация США стратегию «противодействия враждебному влиянию противников в регионе» после ухода американских войск из Афганистана.

«У ряда государств, которые вы перечислили, есть целый набор различных интересов в Афганистане, в том числе связанных с недопущением превращения этой страны в базу терроризма, направленного против этих стран, в источник потока наркотиков или потоков беженцев», — пояснил Блинкен.

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