Вашингтон, 14 сентября, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Ряд контактов запланирован у американского президента Джо Байдена в рамках его участия в 76-й Генассамблее ООН, сообщила 14 сентября журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

stingrayschuller Джо Байден

Она отказалась комментировать планируемые Байденом встречи в США с представителями иностранных государств в третьей декаде сентября, а только сказала, что он встретится на полях ГА ООН с рядом «коллег».

Это произойдёт на полях недели высокого уровня ГА ООН (начнётся 21 сентября). Целью этих встреч будут шаги Байдена по объединению усилий со странами, чтобы «положить конец этой пандемии».