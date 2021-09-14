Минск, , 22:23 — REGNUM С оскорблениями в адрес «прежде всего российских великих» артистов обрушился 14 сентября Александр Лукашенко. Вручая государственные награды постсоветской республики, он припомнил им отказ от поддержки во время массовых народных протестных выступлений 2020 года.

Александр Лукашенко Kremlin.ru

Читайте на эту тему: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

Очередная порция наград от Лукашенко досталась силовикам, пропагандистам и представителям творческой интеллигенции. С благодарностью за звание «заслуженного артиста» в ответной речи выступил белорусский поп-певец Руслан Алехно.

Как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко похвалил завсегдатая подмостков госучреждений. При этом бессменно правящий с 1994 года политик не упустил возможности снова оскорбить представителей творческой интеллигенции, отказавших ему в поддержке.

Ранее на эту тему: Спиваков возвращает «мракобесу и тирану» Лукашенко орден Скорины

«Для артистов, журналистов, других творческих профессий, художников, скульпторов год был непростой, — приводятся слова Лукашенко в официальном сообщении. — Они были на виду, а те, кто не был на виду, стали видными благодаря тому, что целый шквал атак обрушился на них. Выдержали. Таких, как Руслан, к сожалению, немного. Я бы мог вам сейчас назвать несколько фамилий, не только наших, но прежде всего российских великих, которые топтались здесь, в Белоруссии, просили помочь залами, концертами, зрителями, награды получали и, трусливо поджав хвост (в лучшем случае), сбежали, скрылись. Это не артисты. Это не творческие работники. Это даже не трусы. Это предатели».

Читайте подробности: Популярные артисты отказались от предвыборных концертов в Белоруссии

Напомним, президентская кампания 2020 года в Белоруссии не была признана демократическими выборами ни ОБСЕ, ни многими другими международными организациями. США, Евросоюз и их партнёры применили к официальному Минску политические и экономические санкции.

При жестоком подавлении массовых протестных выступлений в Белоруссии госагитпроп использовал зависимость местных деятелей эстрады, а также алчность зарубежных шоуменов. Ряд российских деятелей шоу-бизнеса согласились поддержать Лукашенко в противостоянии с народными массами, однако многие отказались, реагируя на просьбы своих белорусских поклонников.

Читайте также: Никакой «интеграции» не будет: Москва проиграла Белоруссию